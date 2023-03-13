SIPRI: В 2022 году Украина стала третьим в мире импортером оружия

В прошлом году Украина, благодаря военной помощи США и европейских стран после российского вторжения, стала третьим в мире импортером оружия. Об этом идет речь в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года эта страна стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018-22 годы. На Украину приходится 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период".

Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии, отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по вопросам передачи вооружений Питер Д. Веземан.

Согласно отчету, из 29 государств, которые поставляли Украине в 2022 году вооружение, основными поставщиками были США, на долю которых пришлось 35% общего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Во многих случаях поставки оружия одним государством финансировались другими государствами или Европейским Союзом через Европейский фонд мира. Например, до конца 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд евро на военную технику для Украины.

В мировом экспорте вооружений доля США увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов.