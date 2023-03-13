В Британии объявили об увеличении расходов на оборону из-за угроз РФ и Китая

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 млрд фунтов (6 млрд долларов США). Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что британские расходы на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов. Дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составил 2%).

3 миллиарда фунтов будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений. Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая.