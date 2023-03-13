Удар в район лицея. На Сумщине россияне обстреляли поселок, есть жертвы и раненые
Стратегические объекты у оккупантов – именно такие
Ермак Телеграм-канал
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня днем, 13 марта, сообщил на своем Telegram-канале об очередном террористическом акте российско-оккупационных войск:
"На Сумщине россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея. 1 гражданское лицо погибло, 4 человека ранены".
Напомним, утром россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громаді в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Еще в 7:31 Ким писал, что за сутки российских ударов по территории региона не было. В 7:58 он сообщил, что захватчики только что открыли огонь по области.
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