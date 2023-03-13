В Воздушных силах подробно объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Около 13:30 в понедельник, 13 марта, из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отметили:

Был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области.

Наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал") в Курскую область.

Дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении.

В Брянской области РФ и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.