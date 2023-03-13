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В Воздушных силах подробно объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

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В Воздушных силах подробно объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Повітряні сили

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Около 13:30 в понедельник, 13 марта, из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отметили:

  • Был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области.
  • Наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал") в Курскую область.
  • Дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении.
  • В Брянской области РФ и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/kpszsu

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