В Воздушных силах подробно объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
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Повітряні сили
Около 13:30 в понедельник, 13 марта, из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отметили:
- Был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области.
- Наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал") в Курскую область.
- Дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении.
- В Брянской области РФ и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
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Источник:t.me/kpszsu
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