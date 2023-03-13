  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фонд Трибуна Героев поблагодарил украинских легионеров за помощь семьям погибших фанатов
В тренде

Фонд Трибуна Героев поблагодарил украинских легионеров за помощь семьям погибших фанатов

Общие новости
(1 голосов)

Игроки помогают не только финансово, но и информационно

Фонд Трибуна Героев поблагодарил украинских легионеров за помощь семьям погибших фанатов

Фото: standsofheroes.com

Новина українською

Фонд "Трибуна Героев" выразил благодарность украинским легионерам за помощь семьям павших на войне футбольных фанатов.

Отмечены были следующие футболисты: Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания), Дмитрий Чигринский ("Ионикос", Греция), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США) и Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия).

"Кажется, это было совсем недавно, буквально вчера. Во времена, когда имена этих игроков звучали с громкоговорителей украинских стадионов, фанаты страстно болели за них из секторов. Сегодня каждый из них демонстрирует на своем примере, что помнит и чтит подвиг защитников Украины, поддерживая их семьи.

Стоит сказать, что это далеко не в первый раз, когда упомянутые выше футболисты участвуют в нашей благотворительной инициативе. Сегодня важна не только финансовая помощь, но и информационная поддержка, а также личный совет. И мы можем быть уверены, что среди футбольной семьи есть такие настоящие и преданные друзья", - говорится в заявлении фонда.

Напомним, что "Трибуна Героев" поддерживает семьи погибших в войне с Россией футбольных фанатов Украины.

Читайте такжеУкраинские игроки и тренеры записали ВИДЕОобращение к фанатам, которые находятся на фронте
По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах подробно объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
yellow-arrow
WSJ: Си Цзиньпин планирует разговор с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения РФ
yellow-arrow
Удар в район лицея. На Сумщине россияне обстреляли поселок, есть жертвы и раненые
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
standsofheroes.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде