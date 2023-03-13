Фонд Трибуна Героев поблагодарил украинских легионеров за помощь семьям погибших фанатов
Игроки помогают не только финансово, но и информационно
Фото: standsofheroes.com
Фонд "Трибуна Героев" выразил благодарность украинским легионерам за помощь семьям павших на войне футбольных фанатов.
Отмечены были следующие футболисты: Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания), Дмитрий Чигринский ("Ионикос", Греция), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США) и Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия).
"Кажется, это было совсем недавно, буквально вчера. Во времена, когда имена этих игроков звучали с громкоговорителей украинских стадионов, фанаты страстно болели за них из секторов. Сегодня каждый из них демонстрирует на своем примере, что помнит и чтит подвиг защитников Украины, поддерживая их семьи.
Стоит сказать, что это далеко не в первый раз, когда упомянутые выше футболисты участвуют в нашей благотворительной инициативе. Сегодня важна не только финансовая помощь, но и информационная поддержка, а также личный совет. И мы можем быть уверены, что среди футбольной семьи есть такие настоящие и преданные друзья", - говорится в заявлении фонда.
Напомним, что "Трибуна Героев" поддерживает семьи погибших в войне с Россией футбольных фанатов Украины.
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