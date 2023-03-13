Песков: Достижение целей "спецоперации" в Украине пока возможно только военным путем
Также в Кремле "обеспокоены" требованием к монахам УПЦ МП покинуть территорию Киево-Печерской лавры
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "достижение целей спецоперации возможно только военным путем".
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Предпосылок для перехода ситуации в Украине в мирное русло сейчас нет, достижение целей спецоперации пока возможно только военным путем", - заявил он. Также Песков прокомментировал требование к монахам УПЦ (московскому патриархату) покинуть территорию Киево-Печерской лавры.
"Вызывает (обеспокоенность. – ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение".
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