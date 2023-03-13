Герой Мациевский, казненный за слова Слава Украине, оказался гражданином Молдовы
Он родился в Кишиневе и проживал в Молдове первые 28 лет жизни
фото из свободных источников
У расстрелянного в плену бойца теробороны с Черниговщины Александра Мациевского было также гражданство Молдовы.
Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.
"После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными - Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, что может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом", - говорится в заявлении.
МИД Молдовы также напоминает, что Кишинев осуждает войну РФ против Украины.
Местные издания Черниговщины, которые писали о прощании с Александром Мациевским в феврале, отмечали, что он родился в Кишиневе и проживал в Молдове первые 28 лет жизни - до 2008 года, когда с женой и сыном переехал в Нежин.
По данным источников "Европейской правды", Мациевский после переезда в Украину не осуществил выход из гражданства Молдовы, поэтому юридически сохранял двойное гражданство Молдовы и Украины, хотя, очевидно, считал себя именно украинцем.
Его кишиневское происхождение вызвало резонанс в Молдове: история с казнью героя, которая изначально освещалась в медиа и обсуждалась в соцсетях, после подтверждения личности Мациевского приобрела особое значение.
Напомним, 12 марта в СБУ подтвердили, что украинским военным на видео, где пленного расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
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