Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ до 13 мая

Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ, сообщает Football Hub.

Отстранение продлено на 2 месяца – до 13 мая.

Данное постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней.

Полный текст постановления будет объявлен 20 марта в 16.50.