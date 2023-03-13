Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ до 13 мая
Тяжба продолжается
фото из свободных источников
Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ, сообщает Football Hub.
Отстранение продлено на 2 месяца – до 13 мая.
Данное постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней.
Полный текст постановления будет объявлен 20 марта в 16.50.
Напомним, что 17 февраля
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Источник:Football Hub
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
13.03.2023 в 18:10
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nadobi (Полтава)
13.03.2023 в 17:38
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