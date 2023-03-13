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Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ до 13 мая

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Тяжба продолжается

Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ до 13 мая

фото из свободных источников

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Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ, сообщает Football Hub.

Отстранение продлено на 2 месяца – до 13 мая.

Данное постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней.

Полный текст постановления будет объявлен 20 марта в 16.50.

Напомним, что 17 февраля суд отстранил Павелко от должности президента УАФ на месяц, но организация сообщила, что отстранение вступит в силу только если будет отклонена апелляция, которая была подана юристами.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
13.03.2023 в 18:10
Отстаньте от Павелко пожалуйста, вы этими постановлениями уничтожаете украинский футбол. Сперва докажите его вину, и только потом отстраняйте, арестовывайте, а пока не доказано вина, пусть остается главой УАФ
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+1
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nadobi (Полтава)
13.03.2023 в 17:38
Анекдот про Печерский суд:- Зачем на входе Печерского суда Фемида с весами? - Отмерять кто сколько дост.
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0
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