На Харьковщине нацполиция задержала военнослужащего армии РФ, который прятался в заброшенных зданиях
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В Купянском районе Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.
При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ, житель Московской области. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.
Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего РФ на территории Украины он был доставлен в Купянский отдел полиции.
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