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На Харьковщине нацполиция задержала военнослужащего армии РФ, который прятался в заброшенных зданиях

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На Харьковщине нацполиция задержала военнослужащего армии РФ, который прятался в заброшенных зданиях

facebook.com/police.kharkov

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В Купянском районе Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

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При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ, житель Московской области. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего РФ на территории Украины он был доставлен в Купянский отдел полиции.

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В статье: война с россией
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