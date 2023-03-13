Монахи УПЦ МП заявили, что не собираются выселяться из Киево-Печерской Лавры

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не собираются выселяться из Киево-Печерской лавры.

Об этом идет речь в видеообращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (УПЦ МП).

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека", - сказал в видеообращении митрополит Павел.

В то же время он отметил, что УПЦ МП не против "всех законных действий", в частности инспекций.

Напомним, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата) .

В УПЦ (МП) заявили, что в письме руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы (Межведомственной рабочей группы), то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а складывались они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм".

В УПЦ (МП) утверждают, что единственным основанием для выселения их из Лавры "является прихоть чиновников из Минкульта".

В конце 2022 года заповедник "Киево-Печерская лавра" проинформировал УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает с ней договор использования Успенского собора и Трапезной церкви.