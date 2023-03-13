Зеленский: Очень жестко на востоке - очень болезненно
Видеообращение президента от 13 марта
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Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины сейчас очень жестко.
Об этом идет речь в традиционном видеообращение главы государства.
"Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой.
Очень жестко на востоке - очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага - и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка - и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", - заявил он.
Президент поблагодарил украинских военных, которые сейчас на поле боя.
"Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих побратимов! Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции", - добавил он.
При этом он выразил особенную благодарность бойцам 92-й отдельной механизированной бригады.
"Сегодня особенно отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады - за успешные действия в районе Бахмута. Спасибо вам, ребята", - подчеркнул Зеленский.
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