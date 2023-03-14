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ВСУ за понедельник нанесли 15 ударов по районам сосредоточения россиян

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Отражены более 100 атак враг

ВСУ за понедельник нанесли 15 ударов по районам сосредоточения россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 14 марта, сообщает, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

В сводке указывается, что в понедельник подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Российская Федерация продолжает неизбирательно обстреливать населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права. За понедельник противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Билогоровка и Берестово.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, обстреливая населенные пункты из артиллерии, минометов и РСЗО.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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