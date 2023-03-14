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Перевалили за 160 тысяч хороших россиян. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов

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Куча техники

Перевалили за 160 тысяч хороших россиян. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов

Фото Костянтин і Влада Ліберови

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 160540 (+740) человек ликвидировано,
  • танков – 3484 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 6789 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2519 (+16) ед,
  • РСЗО – 495 (+2) ед,
  • средства ПВО – 260 (+1) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13) ед,
  • специальная техника – 256 (+5).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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