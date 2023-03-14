Перевалили за 160 тысяч хороших россиян. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов
Куча техники
Фото Костянтин і Влада Ліберови
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 160540 (+740) человек ликвидировано,
- танков – 3484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 6789 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2519 (+16) ед,
- РСЗО – 495 (+2) ед,
- средства ПВО – 260 (+1) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13) ед,
- специальная техника – 256 (+5).
Данные уточняются.
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