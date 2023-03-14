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В оккупированном Симферополе загорелся склад, в российском Белгороде ночью работала ПВО

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В оккупированном Симферополе загорелся склад, в российском Белгороде ночью работала ПВО

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В оккупированном Симферополе загорелся склад. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В борьбе с огнем было задействовано около 30 человек и 7 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Белгородцам сообщили о "ночной работе системы противовоздушной обороны". Утром 14 марта губернатор Гладков отметил, что никто из людей не пострадал.

Оккупанты запустили по Украине три ракеты, однако по меньшей мере две из них "решили" остаться дома и упали, не долетев до границы.

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В статье: война с россией
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