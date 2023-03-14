В Румынии построят завод по производству пороха и боеприпасов
Для нужд НАТО и Украины
Укринформ
В Румынии построят завод по производству пороха и боеприпасов. Это будет сделано страной в сотрудничестве с США и Южной Кореей, все необходимые контракты уже заключены. Об этом сообщил министр экономики Румынии Флорин Спатару в понедельник, 13 марта, как пишет stiri.tvr.ro.
Спатару напомнил, что в 2004 году в Румынии закрыли последний пороховой завод, после чего боеприпасы приходилось импортировать. Теперь там планируют создать большие производственные мощности для "натовских и ненатовских типов боеприпасов", на завод выделено 160 миллионов евро.
Еще в прошлом году государства-союзники Украины непублично рассматривали планы восстановления производства боеприпасов советского калибра в бывших советских странах, чтобы удовлетворить потребности Украины.
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