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Министр экономики Сербии заявил о необходимости ввести санкции против РФ

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Это экономический фронт

Министр экономики Сербии заявил о необходимости ввести санкции против РФ

Rade Basta

Новина українською

Министр экономики Сербии Раде Башта 13 марта призвал ввести санкции против российской федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наша страна уже дорого платит за то, что не вводит санкции против России и становится неустойчивой. Я, как министр экономики, наблюдаю, как давление оказывают на президента Сербии, и чтобы мы молчали – нет, не могу этого принять".

"Вот почему я за введение санкций в отношении России, я на стороне президента Вучича, в защиту государственных и национальных интересов, и абсолютно ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу".

Президент Сербии Вучич неоднократно заявлял, что его страна не поддерживает вторжение России в Украину, а оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области считает частью Украины. Однако он выступал против того, чтобы его страна вводила санкции против РФ.

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В статье: война с россией
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Источник:
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