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Россияне обстреляли Краматорск, ракета попала в центр города – есть жертвы и большие разрушения

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Из-под завалов слышны крики

Россияне обстреляли Краматорск, ракета попала в центр города – есть жертвы и большие разрушения

Павло Кириленко Facebook

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Россияне обстреляли Краматорск, с актуальной информацией о террористическом акте оккупантов выступил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, также отреагировал на преступление врага президент Украины Владимир Зеленский:

"Один человек погиб, по меньшей мере трое ранены в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска. Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели. Обновлено: по состоянию на 10:00 известно о 4 раненых гражданских", – сообщил Кириленко.

"Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются. Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", – отметил Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Павел Кириленко
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