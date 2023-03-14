Премьер-министр Великобритании: Наш высочайший приоритет – предоставление военной помощи Украине

В понедельник, 13 марта, с важным заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. При обсуждении с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албенизи дальнейшего взаимодействия трех стран в рамках альянса AUKUS он заявил следующее:

"Нашим наивысшим приоритетом является продолжение оказания военной помощи Украине, потому что их безопасность – это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость. Современные вызовы усиливаются незаконным российским вторжением в Украину, ростом агрессивности Китая, дестабилизирующим поведением Ирана и Северной Кореи".

"Все это грозит созданием мира, который будет определяться опасностью, беспорядком и расколом. Значительное увеличение своего оборонного бюджета позволит нам пополнить наши военные запасы и модернизировать нашу ядерную отрасль, укрепив AUKUS и усилив наше сдерживание".