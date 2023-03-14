Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине, есть погибшая
Воюем со страной-террористом
Getty Images / Global Images Ukraine (фото - иллюстративное)
Утром 14 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил глава местной ОГА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди. Сегодня, около 10:00, во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Женщина 55 лет, которая находилась в нем, погибла на месте".
Вчера, 13 марта, во время обстрела Волчанска было повреждено здание пожарно-спасательной части ГСЧС и уничтожено 2 автомобиля спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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