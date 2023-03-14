"Запахло жареным". Россияне готовятся бежать с оккупированных территорий – Верещук
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ОП
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опубликовала новый пост на своем канале в Telegram в понедельник, 13 марта.
"Враг на временно оккупированных территориях начал подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жареным".
Она не стала раскрывать источники и не уточнила, где именно планируется эвакуация россиян и коллаборационистов.
27 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оккупационная самопровозглашенная "власть" в Херсонской области готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации.
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