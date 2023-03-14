"Запахло жареным". Россияне готовятся бежать с оккупированных территорий – Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опубликовала новый пост на своем канале в Telegram в понедельник, 13 марта.

"Враг на временно оккупированных территориях начал подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жареным".

Она не стала раскрывать источники и не уточнила, где именно планируется эвакуация россиян и коллаборационистов.

27 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оккупационная самопровозглашенная "власть" в Херсонской области готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации.