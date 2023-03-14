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Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ

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Срок отстранения такой же, как и у Павелко

Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ

Фото: facebook.com/ffukraine

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Печерский районный суд принял решение об отстранении Юрия Записоцкого с должности генерального секретаря УАФ, сообщает Football Hub.

Строк отстранения - до 13 мая 2023 года. Такой же, как и у Андрея Павелко, ранее отстраненного от должности президента ассоциации.

Напомним, Павелко и Записоцкий проходят по уголовному делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям. Еще в ноябре президенту и генсеку УАФ была избрана мера пресечения по этому делу: арест или залог. Почти сразу УАФ "Маркетинг" уплатили залог за обоих в размере почти 20 млн грн.

Как и в ситуации с Андреем Павелко, 17-го февраля суд удовлетворил ходатайство об отстранении Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ. Тогда и постановление так и не вступило в законную силу поскольку сторона защиты подала апелляцию. И уже 14-го марта Печерский районный суд постановил отстранить Записоцкого до 13-го мая. Это постановление подлежит немедленному исполнению.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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