Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ
Срок отстранения такой же, как и у Павелко
Фото: facebook.com/ffukraine
Печерский районный суд принял решение об отстранении Юрия Записоцкого с должности генерального секретаря УАФ, сообщает Football Hub.
Строк отстранения - до 13 мая 2023 года. Такой же, как и у Андрея Павелко, ранее отстраненного от должности президента ассоциации.
Напомним, Павелко и Записоцкий проходят по уголовному делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям. Еще в ноябре президенту и генсеку УАФ была избрана мера пресечения по этому делу: арест или залог. Почти сразу УАФ "Маркетинг" уплатили залог за обоих в размере почти 20 млн грн.
Как и в ситуации с Андреем Павелко, 17-го февраля суд удовлетворил ходатайство об отстранении Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ. Тогда и постановление так и не вступило в законную силу поскольку сторона защиты подала апелляцию. И уже 14-го марта Печерский районный суд постановил отстранить Записоцкого до 13-го мая. Это постановление подлежит немедленному исполнению.
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