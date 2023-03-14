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В Польше назвали возможные сроки передачи самолетов МиГ-29 для ВСУ

Общие новости
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Не "2-3 недели", но довольно скоро

В Польше назвали возможные сроки передачи самолетов МиГ-29 для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих 4-6 недель.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Впоследствии в Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного. Польские военные эксперты говорят, что на вооружении страны все еще находится около 30 самолетов этого типа. В то же время Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в 2022 году.

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В статье: война с россией Матеуш Моравецкий МиГ-29
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Источник:
rp.pl

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