В Польше назвали возможные сроки передачи самолетов МиГ-29 для ВСУ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих 4-6 недель.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Впоследствии в Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного. Польские военные эксперты говорят, что на вооружении страны все еще находится около 30 самолетов этого типа. В то же время Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в 2022 году.