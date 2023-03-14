В Польше назвали возможные сроки передачи самолетов МиГ-29 для ВСУ
Не "2-3 недели", но довольно скоро
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих 4-6 недель.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.
Впоследствии в Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного. Польские военные эксперты говорят, что на вооружении страны все еще находится около 30 самолетов этого типа. В то же время Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в 2022 году.
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