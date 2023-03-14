Российская журналистка Альбац, "лояльная своему флагу", прибыла в Украину
Информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители якобы не получали
фото из свободных источников
Российская журналистка Евгения Альбац, ранее косвенно выражавшая поддержку российской армии в войне против Украины, прибыла в наше государство по паспорту гражданки Израиля.
Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на источники.
По данным издания, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.
7 марта Альбац сообщила в Facebook, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже делала сообщения, публикуя фото из Одессы, отмечает Детектор Медиа.
Журналисты обратились с запросом в СБУ, действительно ли гражданка России Евгения Альбац пересекала границу Украины, какой орган и на каком основании выдал ей разрешение на въезд.
По данным издания, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным в войне против Украины. В частности, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии в войне против Украины, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределами добра и зла".
В марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать (разгрома российской армии)".
Журналистка Зоя Казанжи сообщила, что Альбац до февраля 2022 года поддерживала российский режим, дружила с прокремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а несколько лет назад в своих эфирах размышляла, сколько погибнет украинцев, когда Россия будет "прокладывать коридор из Донбасса в Крым".
Альбац ранее являлась главнымф редактором российского политического журнала The New Times. К закрытию в феврале 2022 года радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую передачу "Полный Альбац". Сейчас развивает свой ютуб-канал. 29 июля 2022 года Минюст РФ внес Альбац в реестр "СМИ – иностранных агентов". В сентябре 2022 года Альбац объявила, что переезжает из России в США, где планировала преподавать в Нью-Йоркском университете.
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