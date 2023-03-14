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На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута

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Единогласно

На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута

Getty Images_

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут.

На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Валерий Залужный Бахмут
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Источник:
president.gov.ua

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