На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут.

На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.