На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута
Единогласно
Getty Images_
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.
Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут.
На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.
Популярное сейчас
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико
- Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО