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Сейм Литвы признал ЧВК Вагнер террористической организацией

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Сейм Литвы признал ЧВК Вагнер террористической организацией

Флаг Литвы

Новина українською

Сейм Литвы принял резолюцию о признании российской ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сообщает агентство BNS.

В резолюции указано, что члены ЧВК и ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. Парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.

В резолюции Сейма отмечается, что частная военная компания "Вагнер", основанная приближенным к президенту РФ Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей. Литва призывает другие страны признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

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В статье: война с россией ЧВК Вагнер
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Источник:
sc.bns.lt

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