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Ломаченко продолжает топить за УПЦ МП - сделал пост о притеснении в Лавре - ФОТО

Общие новости
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Вася продолжает играть в набожного

Ломаченко продолжает топить за УПЦ МП - сделал пост о притеснении в Лавре - ФОТО

Boxingscene

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко, который является ярым поклонником УПЦ МП, сделал новую скандальную публикацию в Instagram.

На своей странице, которую Василий заблокировал для украинцев, он опубликовал обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

Напомним, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Впрочем, монахи УПЦ МП, которые сейчас обитают в монастырях Лавры, заявили о притеснениях и пока что отказываются выселяться из монастырей.

Ломаченко продолжает топить за УПЦ МП - сделал пост о притеснении в Лавре - ФОТО - изображение 1
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В статье: Василий Ломаченко
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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.03.2023 в 17:36
Та пішов він нах**! Тупий придурок. Якщо вернеться, посадити надовго за пропаганду тероризму
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