Ломаченко продолжает топить за УПЦ МП - сделал пост о притеснении в Лавре - ФОТО

Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко, который является ярым поклонником УПЦ МП, сделал новую скандальную публикацию в Instagram.

На своей странице, которую Василий заблокировал для украинцев, он опубликовал обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

Напомним, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата) .

Впрочем, монахи УПЦ МП, которые сейчас обитают в монастырях Лавры, заявили о притеснениях и пока что отказываются выселяться из монастырей.