Ломаченко продолжает топить за УПЦ МП - сделал пост о притеснении в Лавре - ФОТО
Вася продолжает играть в набожного
Boxingscene
Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко, который является ярым поклонником УПЦ МП, сделал новую скандальную публикацию в Instagram.
На своей странице, которую Василий заблокировал для украинцев, он опубликовал обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.
Напомним, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта
Впрочем, монахи УПЦ МП, которые сейчас обитают в монастырях Лавры, заявили о притеснениях и пока что отказываются выселяться из монастырей.
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