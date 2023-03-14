УАФ традиционно опровергла информацию FootballHub об отстранении Записоцкого

Сегодня, 14 марта, Football Hub опубликовал информацию о том, что генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий отстранен Печерским судом Киева от выполнения своих обязанностей . Впрочем, Ассоциация традиционно и оперативно опровергла эту информацию.

"Вниманию СМИ! Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий не отстранен от занимаемой должности, продолжает выполнять свои обязанности.

Второй раз разъясняем: по итогам заседания суда по "продлению" срока действия временного "отстранения" генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого с должности судья "продлил" такой срок до 13 мая. Однако продолжение de-jure и de-facto не произошло.

Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Юрия Записоцкого, не вступило в законную силу! Поскольку судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому сейчас такое решение не вступило в силу. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обжаловал предварительное определение суда. Апелляционное разбирательство продолжается.

Отдельно подчеркиваем, что прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать.

Просим СМИ внимательно проверять информацию и удерживаться от манипуляций", — говорится в сообщении.