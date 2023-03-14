Ротань назвал тройку лучших молодых игроков Украины
Все из Шахтера
Днипроград
лавный тренер молодежной сборной Украины и и.о. главного тренера
- Три молодых украинских игрока, по которым прямо сейчас плачет западная Европа и ведущие чемпионаты?
- Возможно, это неправильно будет сказано, потому что это игроки молодежной сборной, но это Судаков, Бондаренко и Трубин.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико
- От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико
- Россияне нанесли удар из С-300 по объекту жизнеобеспечения в Запорожской области
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн