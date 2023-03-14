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Ротань назвал тройку лучших молодых игроков Украины

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Ротань назвал тройку лучших молодых игроков Украины

Днипроград

Новина українською

лавный тренер молодежной сборной Украины и и.о. главного тренера национальной команды и коуч "Александрии" Руслан Ротань назвал топ-3 лучших молодых игрока Украины.

- Три молодых украинских игрока, по которым прямо сейчас плачет западная Европа и ведущие чемпионаты?

- Возможно, это неправильно будет сказано, потому что это игроки молодежной сборной, но это Судаков, Бондаренко и Трубин.

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В статье: Руслан Ротань Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Георгий Судаков Анатолий Трубин Шахтер
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Источник:
ТаТоТаке

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