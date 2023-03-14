Залужный: Оборона Бахмута - ключевая в устойчивости обороны всего фронта. ФОТОрепортаж

Оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших военных в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу". – отмечает главнокомандующий.