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Залужный: Оборона Бахмута - ключевая в устойчивости обороны всего фронта. ФОТОрепортаж

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Заявление главнокомандующего ВСУ по Бахмуту

Залужный: Оборона Бахмута - ключевая в устойчивости обороны всего фронта. ФОТОрепортаж

facebook.com/CinCAFU

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Оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших военных в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу". – отмечает главнокомандующий.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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