В центре Мелитополя подорвали авто. Предварительно, погиб "чиновник" оккупантов. ВИДЕО

В центре оккупированного россиянами Мелитополя прозвучал сильный взрыв, во дворах домов по улице Героев Украины подорвали автомобиль.

Читайте также ВСУ уничтожили мост вблизи оккупированного Мелитополя

По предварительной информации, в авто находился «чиновник» оккупационных властей, который погиб.

По словам местных коллаборантов, подрыв осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.

Некоторые источники пишут о том, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".