В центре Мелитополя подорвали авто. Предварительно, погиб "чиновник" оккупантов. ВИДЕО
В Мелитополе неспокойно
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В центре оккупированного россиянами Мелитополя прозвучал сильный взрыв, во дворах домов по улице Героев Украины подорвали автомобиль.
По предварительной информации, в авто находился «чиновник» оккупационных властей, который погиб.
По словам местных коллаборантов, подрыв осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.
Некоторые источники пишут о том, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".
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