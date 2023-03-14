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В центре Мелитополя подорвали авто. Предварительно, погиб "чиновник" оккупантов. ВИДЕО

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В Мелитополе неспокойно

В центре Мелитополя подорвали авто. Предварительно, погиб "чиновник" оккупантов. ВИДЕО

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В центре оккупированного россиянами Мелитополя прозвучал сильный взрыв, во дворах домов по улице Героев Украины подорвали автомобиль.

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По предварительной информации, в авто находился «чиновник» оккупационных властей, который погиб.

По словам местных коллаборантов, подрыв осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.

Некоторые источники пишут о том, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".

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В статье: война с россией
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