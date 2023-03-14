Из-за полномасштабной войны погибли более 250 украинских спортсменов
Почти 350 спортивных объектов уничтожены или повреждены
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Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 250 спортсменов и тренеров, 2 пластуна и 1 работница молодежного центра.
Эти данные по состоянию на 9 марта сообщили в комментарии для "Украинской правды " в Министерстве молодежи и спорта.
16 спортсменов получили ранения из-за военных действий, 28 – находятся в плену. Без вести пропавшими считают 6 человек.
Из-за атак россиян и оккупации 95 спортивных объектов разрушены полностью или уничтожены частично.
Еще 248 спортивных объектов имеют значительные или частичные повреждения. Общий ущерб превышает 250 млн долларов.
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