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Российский истребитель над Черным морем столкнулся с американским дроном Reaper, который пришлось затопить

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Инцидент произошел утром 14 марта

Российский истребитель над Черным морем столкнулся с американским дроном Reaper, который пришлось затопить

фото из свободных источников

Новина українською

Российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Об этом говорится в заявлении командования сил США в Европе, пишет Reuters.

"Примерно в 7:03 утра по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел турбовинтовой двигатель MQ-9, в результате чего американские силы были вынуждены затопить MQ-9 в международных водах".

Американское командование сообщает, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

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"Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Б. Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Российские СМИ пишут, что Су-27 "сбил американский беспилотник".

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В статье: война с россией
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