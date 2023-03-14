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Украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг на границе с Беларуcью - ВИДЕО

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Украинские пограничники продолжают троллить белорусов

Украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг на границе с Беларуcью - ВИДЕО

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Новина українською

Украинские пограничники продолжают троллить своих белорусских коллег – они установили сине-желтый и бело-красно-белый флаги на границе с Беларусью.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

На видео видно, как на участке границы в районе Житомирской области украинские пограничники на самом заметном для белорусских пограничников месте устанавливают два флага – сине-желтый и бело-красно-белый – исторический государственный флаг Беларуси.

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси.

С 2020 года белорусские активисты и митингующие использовали именно флаг таких цветов на крупных акциях протеста по всей Беларуси и за рубежом.

Напомним, в канун годовщины вторжения РФ в Украину белорусские пограничники пожаловались на то, что украинские коллеги показывают им непристойные жесты и минируют смежные с РБ территории.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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fdornyukhtikov
14.03.2023 в 22:57
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kyler-88 (Україна)
14.03.2023 в 21:29
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