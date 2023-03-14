Украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг на границе с Беларуcью - ВИДЕО

Украинские пограничники продолжают троллить своих белорусских коллег – они установили сине-желтый и бело-красно-белый флаги на границе с Беларусью.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

На видео видно, как на участке границы в районе Житомирской области украинские пограничники на самом заметном для белорусских пограничников месте устанавливают два флага – сине-желтый и бело-красно-белый – исторический государственный флаг Беларуси.

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси.

С 2020 года белорусские активисты и митингующие использовали именно флаг таких цветов на крупных акциях протеста по всей Беларуси и за рубежом.