Украинские пограничники установили на границе бело-красно-белый флаг на границе с Беларуcью - ВИДЕО
Украинские пограничники продолжают троллить белорусов
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Украинские пограничники продолжают троллить своих белорусских коллег – они установили сине-желтый и бело-красно-белый флаги на границе с Беларусью.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
На видео видно, как на участке границы в районе Житомирской области украинские пограничники на самом заметном для белорусских пограничников месте устанавливают два флага – сине-желтый и бело-красно-белый – исторический государственный флаг Беларуси.
Бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси.
С 2020 года белорусские активисты и митингующие использовали именно флаг таких цветов на крупных акциях протеста по всей Беларуси и за рубежом.
Напомним, в канун годовщины вторжения РФ в Украину белорусские пограничники пожаловались на то, что украинские коллеги
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