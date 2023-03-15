ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 марта, сообщил, что за минувшие сутки украинские воины отразили более 90 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В частности, враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. "Нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромове и Орехово-Василовка", говорится в сводке. Заметим, что Ягодное расположено севернее Бахмута, а Хромове – это фактически западная окраина города-крепости (см. карту выше).

Накануне Ставка Верховного Главнокомандующего решила и дальше держать оборону Бахмута. Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оборонная операция в этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. "Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", подчеркнул генерал.

На других направлениях: