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ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута

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За сутки отбито свыше 90 атак на пяти направлениях

ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута

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Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 марта, сообщил, что за минувшие сутки украинские воины отразили более 90 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В частности, враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. "Нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромове и Орехово-Василовка", говорится в сводке. Заметим, что Ягодное расположено севернее Бахмута, а Хромове – это фактически западная окраина города-крепости (см. карту выше).

Накануне Ставка Верховного Главнокомандующего решила и дальше держать оборону Бахмута. Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оборонная операция в этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. "Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", подчеркнул генерал.

На других направлениях:

  • Купянское и Лиманское – враг сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания украинских подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
  • Авдеевское, Марьинское и Шахтерское - противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.
  • Запорожское и Херсонское – россияне ведут оборонные действия.
  • Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское – оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время, россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
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В статье: война с россией Бахмут
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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
15.03.2023 в 08:32
Молодцы, так держать!
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