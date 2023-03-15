ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
За сутки отбито свыше 90 атак на пяти направлениях
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 марта, сообщил, что за минувшие сутки украинские воины отразили более 90 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
В частности, враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. "Нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромове и Орехово-Василовка", говорится в сводке. Заметим, что Ягодное расположено севернее Бахмута, а Хромове – это фактически западная окраина города-крепости (см. карту выше).
Накануне Ставка Верховного Главнокомандующего решила и дальше держать оборону Бахмута. Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оборонная операция в этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. "Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", подчеркнул генерал.
На других направлениях:
- Купянское и Лиманское – враг сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания украинских подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
- Авдеевское, Марьинское и Шахтерское - противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.
- Запорожское и Херсонское – россияне ведут оборонные действия.
- Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское – оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время, россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
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