Ракетные войска ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ
Россияне нанесли 40 авиационных ударов за вторник
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 марта, сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвела более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск - повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.
Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.
Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара - по другим важным объектам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.
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