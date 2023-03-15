  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракетные войска ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ
В тренде

Ракетные войска ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ

Общие новости
(1 голосов)

Россияне нанесли 40 авиационных ударов за вторник

Ракетные войска ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ

скриншот

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 марта, сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвела более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск - повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара - по другим важным объектам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.

По теме
yellow-arrow
США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА
yellow-arrow
Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта
yellow-arrow
ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде