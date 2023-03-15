  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта
В тренде

Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта

Общие новости
(1 голосов)

В графе "ликвидировано"

Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта

Defense of Ukraine

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 161520 (+980) человек ликвидировано,
  • танков – 3492 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6799 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2528 (+9) ед,
  • РСЗО – 502 (+7) ед,
  • средства ПВО – 262 (+2) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5377 (+10) ед,
  • специальная техника – 257 (+1).

Данные уточняются.

Читайте такжеВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута

По теме
yellow-arrow
США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА
yellow-arrow
Ракетные войска ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ
yellow-arrow
ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде