Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта
В графе "ликвидировано"
Defense of Ukraine
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 161520 (+980) человек ликвидировано,
- танков – 3492 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6799 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2528 (+9) ед,
- РСЗО – 502 (+7) ед,
- средства ПВО – 262 (+2) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5377 (+10) ед,
- специальная техника – 257 (+1).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Haaland's song. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла
- Шахтер и Рух инициируют создание единого телепула на следующий сезон
- Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО
Новости по теме
- 08:23 Украинские Перевалили за 160 тысяч хороших россиян. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов
- 07:05 Украинские ВСУ за понедельник нанесли 15 ударов по районам сосредоточения россиян
- 10:48 Украинские Генштаб: Россияне грабят ЗАЭС, а в Донецкую область оккупанты завезли вагон с осужденными женщинами
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн