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США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА

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США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА

Getty Images / Global Images Ukraine

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США приняли все необходимые меры, чтобы сбитый над Черным морем дрон MQ-9 Reaper не попал в "чужие руки". Американцы не верят в заявления кремля о том, что дрон "упал сам". Об этом сказал в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы предприняли шаги для защиты своих активов в отношении этого конкретного беспилотника. Конечно, мы не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки, кроме нас. Все, что россияне говорят о том, что они делают в Украине и вокруг нее, следует воспринимать с огромным скептицизмом".

Напомним, 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, БПЛА упал в международных водах. Вот так выглядело сбитие Reaper над Черным морем:

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В статье: война с россией Джон Кирби
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Источник:
CNN

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