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Оккупанты готовят новую волну мобилизации. Армию РФ хотят пополнить почти на полмиллиона контрактников

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Тактика врага

Оккупанты готовят новую волну мобилизации. Армию РФ хотят пополнить почти на полмиллиона контрактников

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии рф, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВВК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.

Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, которые временно выведены из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причинам ограниченной или полной непригодности к военной службе, об этом сообщает Генштаб.

С 1 апреля в РФ планируют начать новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны врага уже разослало документы по регионам. Об этом пишет уже Радио Свобода. Несколько региональных российских СМИ сообщили, что в целом планируется набрать всего 400 тысяч человек. Оккупанты планируют, что в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае – 9 тысяч.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб

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