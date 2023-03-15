"Жизнеспособное решение". Глава МАГАТЭ – о возможности безопасной работы ЗАЭС
Очень важный и сложный вопрос
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной россиянами Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, которое требует международной поддержки. Цитирует Гросси Укринформ.
"Конечно, это должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня сложилось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение".
Также он подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением для обеспечения защиты ЗАЭС.
"И я почувствовал на прошлой неделе, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны были оказаться в таком положении".
МАГАТЭ не пытается искать политического решения конфликта, зато стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.
Напомним, Запорожская атомная электростанция контролируется российскими оккупационными войсками с марта 2022 года.
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