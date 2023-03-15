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Politico: Сенаторы США от обеих партий требуют от Пентагона отправки F-16 для ВСУ

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Politico: Сенаторы США от обеих партий требуют от Пентагона отправки F-16 для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Восемь сенаторов от обеих партий требуют отправить истребители F-16 в Украину. Они обратились с письмом к министру обороны США Ллойду Остину. Об этом пишет Politico. Сенаторы убеждены, что истребители могут дать Киеву преимущество, которое могло бы изменить ситуацию на поле боя, поскольку война продолжается уже второй год.

Сенаторы США обратились к Остину с просьбой до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Среди вопросов, которые задали законодатели, - насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие, и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения - из новых производств или из имеющихся запасов. Они также поинтересовались оценкой военных относительно влияния F-16 на конфликт и того, как быстро украинские пилоты смогут научиться управлять истребителями.

Группа сенаторов приветствовала сообщение о том, что двое украинских пилотов прибыли в США для оценки навыков на базе Национальной гвардии Моррис Эйр в Тусоне, они назвали это "критическим шагом в определении" их готовности к полетам на F-16.

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В статье: война с россией F-16 Politico
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Источник:
politico.com

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