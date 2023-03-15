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В СНБО резко отреагировали на статью WP о "неготовности" ВСУ к контрнаступлению

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Расшатывать ситуацию сейчас – не совсем приятная вещь

В СНБО резко отреагировали на статью WP о "неготовности" ВСУ к контрнаступлению

Getty Images_

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона опроверг информацию издания The Washington Post об ухудшении качества украинской армии.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда. Все это не соответствует действительности. Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают – действительности не соответствует".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну против большой по размеру страны, но не по уму. Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности – не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру".

13 марта издание The Washington Post опубликовало статью, в которой утверждалось, что качество ВСУ ухудшилось вследствие потерь на поле боя многих самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских чиновников поставить под сомнение готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению.

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В статье: война с россией Алексей Данилов WP
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