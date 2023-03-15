Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова
Нелюди
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Утром 15 марта, в 10:17, жители Харькова и области были предупреждены о том, что оккупанты снова наносят удары. Жителей попросили не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются. В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура.
В домах вокруг повыбивало стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало, как сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
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