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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

alerts.in.ua

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Утром 15 марта, в 10:17, жители Харькова и области были предупреждены о том, что оккупанты снова наносят удары. Жителей попросили не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются. В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура.

В домах вокруг повыбивало стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало, как сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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В статье: война с россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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