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Дания создаст фонд на $1 млрд для помощи Украине, Польша и еще одна страна примут участие в восстановлении

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Дания создаст фонд на $1 млрд для помощи Украине, Польша и еще одна страна примут участие в восстановлении

Zelensky

Новина українською

Дания намерена сформировать фонд для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил журналистам, что структура фонда "во многом отражает пожелания Украины, которые теперь, кроме военной и гуманитарной помощи, касаются также послевоенной реконструкции". Создание и структура фонда одобрены парламентом Дании.

В то же время министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и восстановления Украины в будущем.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters.com

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