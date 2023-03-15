Воины 93-й бригады уничтожили под Бахмутом российский бомбардировщик Су-24
"Холодноярцы" сбили вражескую "птицу"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 марта, под Бахмутом военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский бомбардировщик Су-24. Факт сбития вражеского самолета в Донецкой области был подтвержден пресс-службой "холодноярцев" в комментарии УП. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться.
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Место дислокации – пгт Черкасское (Новомосковский район, Днепропетровская область).
С самого начала участвует в войне на востоке Украины с Россией. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом. С начала полномасштабного вторжения 2022 года 93 ОМбр обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.
Су-24 – советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в различных модификациях.
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