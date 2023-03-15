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Воины 93-й бригады уничтожили под Бахмутом российский бомбардировщик Су-24

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"Холодноярцы" сбили вражескую "птицу"

Воины 93-й бригады уничтожили под Бахмутом российский бомбардировщик Су-24

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 15 марта, под Бахмутом военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский бомбардировщик Су-24. Факт сбития вражеского самолета в Донецкой области был подтвержден пресс-службой "холодноярцев" в комментарии УП. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться.

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Место дислокации – пгт Черкасское (Новомосковский район, Днепропетровская область).

С самого начала участвует в войне на востоке Украины с Россией. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом. С начала полномасштабного вторжения 2022 года 93 ОМбр обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

Читайте такжеКак 93-я бригада Холодный Яр разбила почти десяток танков оккупантов под Изюмом

Су-24 – советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в различных модификациях.

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В статье: война с россией
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