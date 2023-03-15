В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов РФ сбила ПВО Украины за последние полгода

Россия в период с 11 сентября 2022 года по 15 марта 2023-го выпустила по объектам критической инфраструктуры около 820 ракет различного типа. Благодаря эффективной работе сил украинской ПВО почти 700 из них удалось сбить. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. РФ не удалось достичь желаемого результата и оставить нашу страну зимой без света и тепла. Враг изготавливал эти ракеты годами, а некоторые – десятилетиями.

"И это не считая дронов-камикадзе, их тоже более 650 было сбито. Министр обороны, когда встречался со своим норвежским коллегой, заявлял, что 820 только крылатых и баллистических ракет с момента массированных атак критической инфраструктуры с сентября прошлого года применены врагом. Это огромный потенциал, который надо восстанавливать".

Игнат добавил, что это не значит, что с наступлением весны массированные ракетные удары прекратятся. Страна-агрессор имеет еще огромный запас ракет Х-22, С-300 и несколько десятков "Кинжалов", которые пока силы противовоздушной обороны не могут уничтожать.

Игнат отметил, что цель россиян может заключаться не только в уничтожении критической инфраструктуры Украины, но и в создании пропагандистских сюжетов. В частности, именно для этого оккупанты могли применить 6 ракет "Кинжал", после чего назвали свое преступление "местью за Брянскую область".