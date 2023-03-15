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В Польше заявили, что ВСУ могут получить МиГ-29 от нескольких стран. В Словакии начали рассматривать вопрос

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Пошли четкие заявления

В Польше заявили, что ВСУ могут получить МиГ-29 от нескольких стран. В Словакии начали рассматривать вопрос

Фото: Defense Express

Новина українською

Польша получила положительные сигналы о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 от нескольких стран. Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, как сообщает издание Gazeta Prawna.

"Решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 принимаются несколькими странами. Мы уже имеем четкие заявления о том, какие это будут страны. Сейчас я могу лишь подтвердить, что эти решения принимаются между несколькими странами, при этом в мои обязанности не входит сообщать об этом от имени этих стран. Мы договорились, что они объявят о таких решениях в свои собственные сроки и в рамках соответствующих процедур".

В то же время правительство Словакии 15 марта начало обсуждать вопрос о передаче Украине своих старых истребителей МиГ-29. Об этом сообщает словацкое издание Pravda. Перед началом заседания несколько министров в комментариях СМИ подтвердили, что вопрос об истребителях планируют рассматривать.

"Это точно будет обсуждаться. Угадайте, куда бы делись те МиГи, если бы мы их продали? Мы уже получили несколько предложений от псевдокомпаний со всего мира. В конце концов, они бы оказались где-то в РФ. Или мы можем отдать их Украине, где они действительно помогут", – сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Словакия фактически уже не нуждается в этих самолетах. Лучше всего было бы отдать их Украине. В этом вопросе главное сделать все согласно законодательству и важно прислушаться к позиции Минюста", – отметила вице-премьер Вероника Ремишова.

"Если МиГи будут переданы, то это не только поможет Украине защищать свою территорию, своих гражданских, но и поспособствует обороне Словакии", – добавил министр экономики Карел Хирман.

Словакия может получить финансовую и материальную компенсацию от союзников в обмен на истребители в размере до 900 миллионов евро.

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В статье: война с россией МиГ-29
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Источник:
gazetaprawna.pl

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