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Павелко инициировал передачу дела против завода искусственной травы в НАБУ

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До этого дело было в Нацполиции

Павелко инициировал передачу дела против завода искусственной травы в НАБУ

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Президент УАФ Андрей Павелко инициировал передачу дела против завода искусственной травы в НАБУ. Об этом сообщил адвокат ассоциации Денис Бугай.

"События, которые сейчас следователи Нацполиции расследуют по делу строительства завода по производству искусственной футбольной травы, имели место в тот период, когда Андрей Павелко был народным депутатом Украины.

Соответственно, по закону подследственность в этом производстве должна быть определена по НАБУ.Так и было начиная с 2018 года. НАБУ тогда расследовало это производство почти три года. В 2020 году детективы передали это дело в Нацполицию по одной исключительной причине - подозрения в адрес подследственного им лица, собственно, Павелко, — после всех международно-правовых процессуальных мер не нашли своего подтверждения.

Но сейчас мы видим, что прокуроры снова адресуют свои подозрения руководителю УАФ. То есть, возникает прямая подследственность НАБУ. Эта инициатива передачи дела исходит от самого Андрея Павелко. И он, вероятно, первое лицо в Украине, которое по собственной инициативе требует расследования производства самым авторитетным антикоррупционным органом страны", — рассказал Бугай.

Адвокат уточнил, что соответствующее ходатайство было направлено к генпрокурору Андрею Костину и руководителю САП Александру Клименко.

"Если прокурорам и Нацполиции нечего скрывать, если они уверены в обоснованности своих доводов, если опираются на какие-то вновь открывшиеся обстоятельства, то думаю, они должны всячески приветствовать такую инициативу. А удовлетворить это ходатайство их фактически обязывает закон", - добавил адвокат.

Напомним, что по делу завода искусственной футбольной травы прокуроры пытались отстранить руководителя УАФ от занимаемой должности, однако им это не удалось. Суд первой инстанции хоть и удовлетворил ходатайство прокуроров, постановил, что оно не вступает в законную силу до решения апелляции.

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В статье: Андрей Павелко НАБУ УАФ
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Источник:
Delo.ua

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