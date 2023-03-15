Президент УАФ Андрей Павелко инициировал передачу дела против завода искусственной травы в НАБУ. Об этом сообщил адвокат ассоциации Денис Бугай.

"События, которые сейчас следователи Нацполиции расследуют по делу строительства завода по производству искусственной футбольной травы, имели место в тот период, когда Андрей Павелко был народным депутатом Украины.

Соответственно, по закону подследственность в этом производстве должна быть определена по НАБУ.Так и было начиная с 2018 года. НАБУ тогда расследовало это производство почти три года. В 2020 году детективы передали это дело в Нацполицию по одной исключительной причине - подозрения в адрес подследственного им лица, собственно, Павелко, — после всех международно-правовых процессуальных мер не нашли своего подтверждения.

Но сейчас мы видим, что прокуроры снова адресуют свои подозрения руководителю УАФ. То есть, возникает прямая подследственность НАБУ. Эта инициатива передачи дела исходит от самого Андрея Павелко. И он, вероятно, первое лицо в Украине, которое по собственной инициативе требует расследования производства самым авторитетным антикоррупционным органом страны", — рассказал Бугай.