В боях под Соледаром погиб тренер ДЮФК Подолье
К великому сожалению, война, продолжает забирать наших лучших сыновей
Фото: fcpodillya_official
В боях за Украину с российскими оккупантами погиб украинский тренер Александр Коротун.
Коротун, которому было 35 лет, погиб под Соледаром в Донецкой области. До войны он занимал должность детского тренера ДЮФШ "Подолье" U-12.
"Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – говорится в сообщении клуб.
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