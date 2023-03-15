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В боях под Соледаром погиб тренер ДЮФК Подолье

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К великому сожалению, война, продолжает забирать наших лучших сыновей

В боях под Соледаром погиб тренер ДЮФК Подолье

Фото: fcpodillya_official

Новина українською

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб украинский тренер Александр Коротун.

Коротун, которому было 35 лет, погиб под Соледаром в Донецкой области. До войны он занимал должность детского тренера ДЮФШ "Подолье" U-12.

"Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – говорится в сообщении клуб.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) война с россией
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