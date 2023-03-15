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Европарламент призывает УЕФА не допускать сборную Беларуси к квалификации Евро-2024

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Письмо в УЕФА подписали более 100 депутатов Европарламента

Европарламент призывает УЕФА не допускать сборную Беларуси к квалификации Евро-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Более 100 депутатов Европарламента направили письмо в руководящий орган европейского футбола УЕФА с требованием отстранить сборную Беларуси от футбольного отборочного турнира Евро-2024. Об этом сообщает Politico.

В письме отмечается, что участие Беларуси в соревнованиях "было бы оскорблением для жертв российской агрессии в Украине и для всех беларусов, которые были вынуждены бежать из своей родины, а также тех, кто остался в Беларуси и теперь должен жить в страхе и ужасе".

Кроме того, евродепутаты утверждают, что сам факт участия сборной РБ в чемпионате УЕФА будет использован диктатором Беларуси Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его признает международное сообщество.

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Беларусь подверглась санкциям УЕФА за участие в войне против Украины: стране больше не разрешается проводить международные игры, а беларуские клубы не могут играть против украинских команд в еврокубках.

Однако, в отличие от российских команд, исключенных из всех соревнований УЕФА, беларуские клубы и сборная все еще имеют право выступать на международных соревнованиях.

В квалификации Евро-2024 сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой. Евродепутаты в своем письме назвали это явление "неадекватным" и "не отражающим того, что беларуские власти творят в отношении прав человека".

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В статье: УЕФА война с россией
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