Европарламент призывает УЕФА не допускать сборную Беларуси к квалификации Евро-2024
Письмо в УЕФА подписали более 100 депутатов Европарламента
фото из свободных источников
Более 100 депутатов Европарламента направили письмо в руководящий орган европейского футбола УЕФА с требованием отстранить сборную Беларуси от футбольного отборочного турнира Евро-2024. Об этом сообщает Politico.
В письме отмечается, что участие Беларуси в соревнованиях "было бы оскорблением для жертв российской агрессии в Украине и для всех беларусов, которые были вынуждены бежать из своей родины, а также тех, кто остался в Беларуси и теперь должен жить в страхе и ужасе".
Кроме того, евродепутаты утверждают, что сам факт участия сборной РБ в чемпионате УЕФА будет использован диктатором Беларуси Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его признает международное сообщество.
Беларусь подверглась санкциям УЕФА за участие в войне против Украины: стране больше не разрешается проводить международные игры, а беларуские клубы не могут играть против украинских команд в еврокубках.
Однако, в отличие от российских команд, исключенных из всех соревнований УЕФА, беларуские клубы и сборная все еще имеют право выступать на международных соревнованиях.
В квалификации Евро-2024 сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой. Евродепутаты в своем письме назвали это явление "неадекватным" и "не отражающим того, что беларуские власти творят в отношении прав человека".
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